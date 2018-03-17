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Общество     17.03.2018 23:30

О портале видеонаблюдения нашвыбор2018 - справка

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Теги:  «Нашвыбор2018.рф»  Россия  выборы  видеонаблюдение  портал  Ростелеком  ЦИК 

17 марта. Mossovetinfo.ru – За ходом выборов президента России 18 марта жители всех регионов страны смогут наблюдать через просмотр онлайн-трансляции на портале «Нашвыбор2018.рф» - www.nashvybor2018.ru
Просмотр онлайн-трансляции на портале «Нашвыбор2018.рф» будет свободным. Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно.

Прямые трансляции с каждого избирательного участка, с двух видеокамер на участке, начнутся с момента открытия избирательных участков 18 марта в 7 часов утра по местному времени и завершатся после подведения итогов голосования на каждом участке - подсчета голосов и подписания протоколов.

Для просмотра видео пользователю не нужна регистрация, достаточно выбрать участок и открыть окно трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера. Если гражданин захочет воспользоваться формой обратной связи, то ему нужно будет авторизоваться, используя учетную запись на портале госуслуг.

Для просмотра трансляции из избирательной комиссии может быть выбрана одна или две камеры наблюдения. Над плеером трансляции находятся кнопки выбора камеры.
Поиск осуществляется по адресам или номерам избирательных комиссий. Регион для поиска определяется автоматически по IP-адресу пользователя. Если нужно изменить регион, необходимо выбрать его в списке регионов или найдите с помощью строки поиска. При смене региона карта позиционируется на новом выбранном регионе.
Также можно подключится к просмотру через точки на карте. Синими точками отображаются участковые избирательные комиссии (УИК), красными — территориальные избирательные комиссии (ТИК). Впервые видеонаблюдение на всей территории будет организовано и в ТИК - камеры будут установлены во всех 2775 территориальных комиссиях.
Близко расположенные избирательные комиссии объединяются на карте в группы с указанием количества объектов. Если нажать на группу объектов, масштаб карты увеличится, а группа разделится на подгруппы и отдельные объекты.

Со всех камер – как на избирательных участках, так и в территориальных комиссиях – будет проводиться онлайн-трансляция, тогда как во время предыдущих выборов запись велась всеми камерами, а прямая трансляция – примерно половиной из них.

Ресурс создан «Ростелекомом» в рамках госконтракта на организацию видеонаблюдения.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В них принимают участие Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

В Москве 18 марта 2018 года будет работать 3 624 избирательных участка, в которых можно будет проголосовать с 08:00 до 20:00. Адреса избирательных комиссий и номера избирательных участ¬ков можно узнать в информационно-справочном центре ЦИК России по бесплатному номеру: +7 800-707- 20-18.


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Карта места

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Теги: 
«Нашвыбор2018.рф»  Россия  выборы  видеонаблюдение  портал  Ростелеком  ЦИК 

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