22 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером партии и главой думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергеем Мироновым. Российский лидер отметил, что встречается с Мироновым регулярно. «Хотел бы узнать, как вы оцениваете ситуацию сейчас, что считаете наиболее важным, актуальным и над чем фракция работает в Думе», - сказал Президент России в начале встречи.
ИА МОССОВЕТ публикует стенограмму встречи (фрагмент начала встречи), размещенную на пресс-службой президента России на сайте Кремля
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«В.Путин: Добрый день!
Сергей Михайлович, мы регулярно встречаемся.
С.Миронов: Да, спасибо за это.
В.Путин: Хотел бы узнать, как Вы оцениваете ситуацию сейчас, что считаете наиболее важным, актуальным, и над чем фракция работает в Думе.
С.Миронов: Спасибо большое.
Уважаемый Владимир Владимирович, действительно регулярно встречаемся.
Ваша задача о суверенитете экономической, прежде всего промышленной политики – мы видим, как много сделано. Но нет предела совершенству, и мы разработали вместе Александром Михайловичем Бабаковым так называемый новый экономический курс.
И хочу сказать, что мы тоже работаем над смыслами, и у нас родилась вот такая формулировка: мы партия патриотического социализма. Именно патриотического. Как Вы легко можете догадаться, это добавление появилось в связи с проведением специальной военной операции.
Мы действительно очень много делаем, помогаем. Мы шефствовали над полком 1429. В январе этого года Вы своим указом сделали этот полк гвардейским. Мы с Вами понимаем, что так просто гвардейскими полками не становятся. В конце у меня про этот полк немножко будет, я Вам тоже хочу кое-что доложить.
В.Путин: Хорошо.
С.Миронов: Особое внимание, конечно, мы уделяем семьям участников специальной военной операции. С точки зрения их обеспечения. Мы взяли шефство, я лично шефствую над четырьмя семьями. К сожалению, в одной семье участник погиб ещё в 2022 году. И по закону, как Вы правильно говорите, помните, Вы однажды сказали, хорошо бы, чтобы у каждой семьи был такой куратор.
В.Путин: Да.
С.Миронов: Потому что им положено, а как-то всё… И тогда подключается депутат любого уровня. А у нас принято, чтобы депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, депутаты законодательного собрания, муниципальные депутаты хотя бы над одной семьёй [брали шефство] у себя где-то в населённом пункте. И такая работа ведётся. Мы назвали её «Справедливая помощь участникам специальной военной операции». Мы такую работу ведём.
Не могу не сказать, что благодаря Вашей поддержке в этом году исполняется 10 лет центрам защиты прав граждан. Я приготовил Вам брошюры, которые показывают, насколько это важный механизм.
Я не буду утомлять цифрами, приведу только одну, самую главную: 80 процентов людей, которые обратились в центры защиты прав граждан, дальше не идут ни в какие суды. А они все приходили с намерением судиться: где-то с работодателем, где-то с управляющей компанией, где-то ещё с кем-то. Мы все эти вопросы решаем.
В том, что сегодня 115 центров защиты прав граждан в 83 субъектах Российской Федерации и им 10 лет, – это Ваша заслуга. Потому что в своё время, когда я говорил, что, наверное, главные вопросы будут в системе ЖКХ, Вы сказали тогда: это своеобразный народный контроль в системе ЖКХ. А сегодня, кроме ЖКХ, люди приходят с любыми проблемами. Бесплатная юридическая поддержка, помощь, иногда даже мы сопровождаем в судах, если потребуется. Хотя, как я сказал, львиная доля решается другими вариантами.
Поэтому спасибо за такую поддержку. И с большим удовольствием Вам расскажу про 10-летие центров защиты прав граждан.
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Фото: сайт президента России