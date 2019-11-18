18 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая, пасмурная погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, 18 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +5…+7°, в Подмосковье +3…+8°. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.