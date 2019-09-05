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Общество     05.09.2019 08:14

Облачная погода с прояснениями и небольшие дожди ожидаются в Москве 5 сентября

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Теги:  погода 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Не большое понижение температуры, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг, 5 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +19…+21°, в Подмосковье +17…+22°. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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