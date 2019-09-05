5 сентября. Mossovetinfo.ru – Не большое понижение температуры, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг, 5 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +19…+21°, в Подмосковье +17…+22°. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.