5 сентября. Mossovetinfo.ru – Не большое понижение температуры, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг, 5 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +19…+21°, в Подмосковье +17…+22°. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
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