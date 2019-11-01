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Общество     01.11.2019 21:57

Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета

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Теги:  бюджет  законы  публичные слушания  бюджет Москвы  ОП Москвы  Общественная палата 

1 ноября. Mossovetinfo.ru – Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба ОП Москвы,

Слушания проводятся в форме собрания граждан с участием граждан, представителей общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, представляющих различные группы населения, права и законные интересы которых затрагиваются.

В слушаниях могут принимать участие представители органов государственной власти города Москвы, иных органов и организаций, представители органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.

Публичные слушания проводятся публично и открыто. Участники вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания по проекту бюджета. По итогам Общественная палата оформит протокол, который будет опубликован на официальном сайте палаты в течение трех рабочих дней после подписания.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Покровка, д. 47. Начало: 13:00. Регистрация участников начнется на официальном сайте Общественной палаты с 9:00 4 ноября.

Мосгордума на заседании 30 октября приняла в первом чтении законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период в 2021-2022 годы. За проголосовали 28 человека, против - 17. В 2020 году доходы бюджета вырастут на 8% по сравнению с 2019 годом, а в 2021-2022 годах рост доходов составит 9,5%.

Документ предусматривает полное выполнение всех социальных обязательства перед москвичами. На различные социальные нужды планируется выделить 53,3% городского бюджета. В частности, в 2020 году расходы на государственные программы развития образования вырастут на 25,8%, здравоохранения - на 30,4%, спорта – на 63,7%, на социальную поддержку жителей - на 18,4%.

Проект бюджета одобрен комиссией Мосгордумы по экономической и социальной политике и рекомендован к принятию в первом чтении.


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Теги: 
бюджет  законы  публичные слушания  бюджет Москвы  ОП Москвы  Общественная палата 

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