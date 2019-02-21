21 февраля. Mossovetinfo.ru – Общественная палата Москвы ознакомит общественность и родителей с результатами расследования по факту вспышки дизентерии в столичных детских садах, которая произошла в декабре 2018 года, передает корреспондент ИА «Моссовет».
Председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов рассказал, что комиссия запросит официальные результаты расследования у федерального Роспотребнадзора, и как только будет получен официальный документ, общественная палата тут же его опубликует.
Руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что причиной вспышки дизентерии стал творог, который поступал в детские сады с молочного комбината в Липецке. Андреева также рассказала, что вся полученная информация моментально передавалась в правительство Москвы, а также в правоохранительные органы.
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