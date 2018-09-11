11 сентября. Mossovetinfo.ru - Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы подвел итоги своей работы. Как сообщил ИА «Моссовет» пресс-секретарь председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, наблюдатели корпуса общественной палаты Москвы работали на 100% избирательных участков.



В группу разбора штаба поступила информация о 26 технических проблемах, 13 сообщений о нештатных ситуациях и 22 сообщения от корпуса наблюдателей. Все технические проблемы были оперативно устранены, ни одно сообщение о нарушениях не подтвердилось.



«Выборы были абсолютно честными и прозрачными, потому что прошли несколько уровней контроля благодаря Общественного штабу», - отметил Алексей Шапошников, заместитель руководителя Общественного штаба.



С 2013 года структура штаба включает в себя Видеоцентр, Группу разбора, мобильные группы и Пресс-центр, а с 2018 года к ней добавился Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы и call-центр.



В состав штаба вошли представители политических партий и кандидатов. Своих представителей в этот раз направили партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Партия Роста», «Родина», «Справедливая Россия».



Одной из новаций в работе штаба стал параллельный подсчет голосов. Он основывался на копиях итоговых протоколов избирательных комиссий.



Наблюдатели вели альтернативный подсчет голосов и явки, чтобы проконтролировать передачу достоверных данных из УИКов в территориальные избирательные комиссии.



Итоги работы штаба высоко оценила Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова: «Система наблюдения в Москве уже не первый раз демонстрирует свою эффективность».



Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. Всего работало 3808 избирательных участка, включая 209 экстерриториальных.



Победу на выборах одержал Сергей Собянин, набрав более 70% голосов. Явка на выборах превысила 30%.