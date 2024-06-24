Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал работу

25 июля — Mossovetinfo.ru — Началась работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.



«Наблюдать будем за выборами депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк), и в Куркино», – говорится в сообщении.



Отмечается, что решение о начале работы штаба было принято городской Общественной палатой.



Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.



Голосовать на выборах бумажными бюллетенями можно будет только по предварительному заявлению. Такое решение в начале июля приняла избирательная комиссия Москвы. Подать такое заявление можно на сайте мэрии с 22 июля (за 45 дней до голосования) или в территориальной избирательной комиссии с 5 августа (за 30 дней), заканчивается прием заявлений 2 сентября.