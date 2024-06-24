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Общество
25.07.2024, 12:45
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал работу
25 июля — Mossovetinfo.ru — Началась работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Об этом сообщает...
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Общество
22.07.2024, 23:41
Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России
22 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России певцу Ярославу Дро...
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Общество
24.06.2024, 08:49
Президиум Регионального политсовета «Единой России» в Дагестане исключил Магомеда Омарова из Партии
24 июня — Mossovetinfo.ru — Президиум Регионального политсовета «Единой России» в Республике Дагестан принял решен...