 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     25.07.2024 12:45

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал работу

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосгордума  муниципалитет  выборы  Общественный штаб  заявление  бумажный бюллетень 

25 июля — Mossovetinfo.ru — Началась работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

«Наблюдать будем за выборами депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк), и в Куркино», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о начале работы штаба было принято городской Общественной палатой.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

Голосовать на выборах бумажными бюллетенями можно будет только по предварительному заявлению. Такое решение в начале июля приняла избирательная комиссия Москвы. Подать такое заявление можно на сайте мэрии с 22 июля (за 45 дней до голосования) или в территориальной избирательной комиссии с 5 августа (за 30 дней), заканчивается прием заявлений 2 сентября.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосгордума  муниципалитет  выборы  Общественный штаб  заявление  бумажный бюллетень 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:45 Общество Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал работу

12:18 Город (Москва и область) День города в этом году Москва отметит 7–8 сентября

11:05 Происшествия Полиция задержала в Москве 40 человек по делу о продаже БАД под видом лекарств

23:41 Общество Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России

14:27 В мире Разговор Зеленского о переговорах лучше, чем война до последнего украинца — Песков

Актуальные материалы

22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

08:16 Город (Москва и область) В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

08:23 Город (Москва и область) По состоянию на 4 июля в Москве открыты для купания 5 зон отдыха - Роспотребнадзор

10:10 Город (Москва и область) С 1 июля на ряде улиц Москвы введен парковочный тариф в размере 600 рублей

12:25 Город (Москва и область) Назначены выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru