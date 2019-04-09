9 апреля. Mossovetinfo.ru – Очень теплая, но пасмурная погода ожидается в Москве во вторник, 9 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, вторник может стать самым теплым днем с начала весны. Ожидается, что температура воздуха в Москве поднимется до +14…+16°, в Подмосковье +13…+18°. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.