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Общество     19.12.2019 17:07

Очередная волна потепления придет в Москву в начале следующей недели

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Теги:  погода  потепление 

19 декабря. Mossovetinfo.ru – Очередная волна потепления придет в Москву в начале следующей недели, сообщает центр погоды «Фобос».

В пятницу и субботу температура в Москве снизится, в дневное время температура воздуха не превысит 0...+1°. Однако уже с воскресенья температура вновь начнет повышаться.

По прогнозам синоптиков, уже в начале следующей недели в дневное время температура будет подниматься до +4°. Это на 7,5 градуса выше, чем средние декабрьские значения.


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Теги: 
погода  потепление 

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