19 декабря. Mossovetinfo.ru – Очередная волна потепления придет в Москву в начале следующей недели, сообщает центр погоды «Фобос».
В пятницу и субботу температура в Москве снизится, в дневное время температура воздуха не превысит 0...+1°. Однако уже с воскресенья температура вновь начнет повышаться.
По прогнозам синоптиков, уже в начале следующей недели в дневное время температура будет подниматься до +4°. Это на 7,5 градуса выше, чем средние декабрьские значения.
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