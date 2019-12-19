19 декабря. Mossovetinfo.ru – Очередная волна потепления придет в Москву в начале следующей недели, сообщает центр погоды «Фобос».



В пятницу и субботу температура в Москве снизится, в дневное время температура воздуха не превысит 0...+1°. Однако уже с воскресенья температура вновь начнет повышаться.



По прогнозам синоптиков, уже в начале следующей недели в дневное время температура будет подниматься до +4°. Это на 7,5 градуса выше, чем средние декабрьские значения.