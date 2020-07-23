Другие материалы
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Общество
23.07.2020, 09:52
Оформление кредитов через мобильные приложения банков предложили запретить
23 июля. Mossovetinfo.ru – Оформление кредитов через мобильные приложения банков предложили запретить. Письмо соответствующим предложением глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Кур...
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Общество
23.07.2020, 08:14
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
23 июля. Mossovetinfo.ru – В Государственной Думе предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за параллельное движение с другими транспортными средствами в одной полосе. Об этом сообщ...
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Общество
23.07.2020, 07:43
Суд начнет рассмотрение дела Михаила Ефремова 29 июля
23 июля. Mossovetinfo.ru – Пресненский суд Москвы начнет рассмотрение дела Михаила Ефремова 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движ...