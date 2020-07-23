23 июля. Mossovetinfo.ru – Оформление кредитов через мобильные приложения банков предложили запретить. Письмо соответствующим предложением глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает RT.



Курдесов отметил, что фиксируется много случаев, когда неизвестные получают доступ к смартфону другого человека, оформляет на чужое имя кредит и обналичивает его.