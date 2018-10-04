4 октября. Mossovetinfo.ru – В течение последних суток в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос».



По данным синоптиков, в течение суток в Москве выпало 24 миллиметра осадков, или 39% от месячной нормы.



В четверг в Москве сохранится дождливая погода.