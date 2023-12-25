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Общество     29.12.2023 12:55

Около 50 пунктов сбора подписей в поддержку Путина, как кандидата на президентских выборах, работают в Москве

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Теги:  выборы  президент  президентские выборы  Путин  поддержка  сбор подписей  выдвижение  Атриум  Смоленский пассаж  Сергей Миронов  Дмитрий Гусев  активисты  СЗРП  Справедливая Россия – Патриоты – За правду 

29 декабря — Mossovetinfo.ru — Около 50 пунктов сбора подписей в поддержку выдвижения главы РФ Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящие президентские выборы работают в Москве, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (СЗРП) организовала сбор подписей в «Атриуме» и в «Смоленском пассаже», - сообщает в своем телеграм-канале лидер СЗРП Сергей Миронов.

«Наша партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» организовала сбор подписей в поддержку Президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года в Москве в «Атриуме» и в «Смоленском пассаже».
Мы уверены в поддержке народа! Спасибо за вашу активность – вместе мы двигаемся к стабильности и процветанию России!», - сообщил Сергей Миронов.

Пункты сбора подписей, работают с 16.00 до 20.00, всего несколько минут требуется для заполнения подписного листа. Оставить подпись в столичном пункте сбора может любой горожанин старше 18 лет у которого есть с собой паспорт с регистрацией в Москве.

Срок сдачи подписей в ЦИК – до 31 января, после проверки данных ЦИК примет решение о регистрации кандидата. Нужно собрать не менее 300 тысяч подписей, причем на каждый регион, в том числе столицу, должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей. Есть и верхний предел – кандидат может дополнительно подать не более 5% подписей свыше минимума.

Накануне в «Смоленском пассаже» активисты партии и руководитель столичной организации, первый заместитель руководителя фракции в Госдуме, депутат ГД Дмитрий Гусев проводили сбор подписей. В пятницу, 29 декабря, в «Атриуме» будут собирать подписи и агитировать за Президента лидер  СЗРП Сергей Миронов, депутаты и активисты партии.

Смоленский пассаж, сбор подписей а поддержку выдвижения Путина Президентом, Справедливая Россия, Дмитрий Гусев

На фото: Дмитрий Гусев 28 декабря на пункте сбора подписей в поддержку выдвижения главы РФ Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящие президентские выборы в «Смоленском пассаже»

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Теги: 
выборы  президент  президентские выборы  Путин  поддержка  сбор подписей  выдвижение  Атриум  Смоленский пассаж  Сергей Миронов  Дмитрий Гусев  активисты  СЗРП  Справедливая Россия – Патриоты – За правду 

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