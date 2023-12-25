29 декабря — Mossovetinfo.ru — Около 50 пунктов сбора подписей в поддержку выдвижения главы РФ Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящие президентские выборы работают в Москве, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (СЗРП) организовала сбор подписей в «Атриуме» и в «Смоленском пассаже», - сообщает в своем телеграм-канале лидер СЗРП Сергей Миронов.«Наша партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» организовала сбор подписей в поддержку Президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года в Москве в «Атриуме» и в «Смоленском пассаже».Мы уверены в поддержке народа! Спасибо за вашу активность – вместе мы двигаемся к стабильности и процветанию России!», - сообщил Сергей Миронов.Пункты сбора подписей, работают с 16.00 до 20.00, всего несколько минут требуется для заполнения подписного листа. Оставить подпись в столичном пункте сбора может любой горожанин старше 18 лет у которого есть с собой паспорт с регистрацией в Москве.Срок сдачи подписей в ЦИК – до 31 января, после проверки данных ЦИК примет решение о регистрации кандидата. Нужно собрать не менее 300 тысяч подписей, причем на каждый регион, в том числе столицу, должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей. Есть и верхний предел – кандидат может дополнительно подать не более 5% подписей свыше минимума.Накануне в «Смоленском пассаже» активисты партии и руководитель столичной организации, первый заместитель руководителя фракции в Госдуме, депутат ГД Дмитрий Гусев проводили сбор подписей. В пятницу, 29 декабря, в «Атриуме» будут собирать подписи и агитировать за Президента лидер СЗРП Сергей Миронов, депутаты и активисты партии.На фото: Дмитрий Гусев 28 декабря на пункте сбора подписей в поддержку выдвижения главы РФ Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящие президентские выборы в «Смоленском пассаже»