9 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 4,5 миллиона человек приняли 9 сентября участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.



Ранее сообщалось, что 8 сентября День города на улицах Москвы отметили около 5 миллионов человек. Таким образом, за два дня в праздничных гуляниях приняли участие около 9,5 миллиона человек.



Серьезных нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено.