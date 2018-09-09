9 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 4,5 миллиона человек приняли 9 сентября участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Ранее сообщалось, что 8 сентября День города на улицах Москвы отметили около 5 миллионов человек. Таким образом, за два дня в праздничных гуляниях приняли участие около 9,5 миллиона человек.
Серьезных нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено.
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