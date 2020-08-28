28 августа. Mossovetinfo.ru – Почти половина родителей выступают против того, чтобы их дети носили в школах медицинские маски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.
Против ношения детьми масок в школах выступили 47% респондентов. По их мнению, «маска затрудняет работу легких», кроме того, «ребенок не сможет сидеть в маске несколько часов».
В то же время, 37% опрошенных считают, что дети должны носить маски в школах, а 26% готовы обеспечить своих детей масками за свой счет. 11% заявили, что будут настаивать на ношении детьми масок только в случае, если их бесплатно предоставит школа.
Еще 16% родителей не определились с ответом на вопрос, надо ли детям носить маски в школах.
С 1 сентября в российских школах возобновляются занятия в очном режиме. При этом, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, маски обязаны носить только преподаватели и сотрудники школ. Для детей ношение масок не обязательно.
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