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Общество     28.08.2020 10:22

Мнения родителей относительно ношения детьми масок в школах разделились

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Теги:  школы  дети  масочный режим  опрос 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Почти половина родителей выступают против того, чтобы их дети носили в школах медицинские маски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

Против ношения детьми масок в школах выступили 47% респондентов. По их мнению, «маска затрудняет работу легких», кроме того, «ребенок не сможет сидеть в маске несколько часов».

В то же время, 37% опрошенных считают, что дети должны носить маски в школах, а 26% готовы обеспечить своих детей масками за свой счет. 11% заявили, что будут настаивать на ношении детьми масок только в случае, если их бесплатно предоставит школа.

Еще 16% родителей не определились с ответом на вопрос, надо ли детям носить маски в школах.

С 1 сентября в российских школах возобновляются занятия в очном режиме. При этом, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, маски обязаны носить только преподаватели и сотрудники школ. Для детей ношение масок не обязательно.


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Теги: 
школы  дети  масочный режим  опрос 

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