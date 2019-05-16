16 мая. Mossovetinfo.ru – Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве за половину дня среды, 15 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное «Метеобюро».
Метеостанция на ВДНХ зафиксировала выпадение 15 миллиметров осадков при месячной норме для мая в 48 миллиметров.
По прогнозам синоптиков, до конца недели осадков в Москве больше не ожидается, в столице будет стоять сухая, преимущественно солнечная погода, которая будет сопровождаться небольшим понижением температуры.
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