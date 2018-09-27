27 сентября. Mossovetinfo.ru – В конце октября в Москве ожидается солнечная погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное метеобюро.



В субботу и воскресенье 29 и 30 сентября в Москве будет ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, что соответствует климатической норме.



Ранее сообщалось, что в середине октября в Москву вернется «бабье лето», в дневное время температура в Москве будет достигать 15 градусов тепла.