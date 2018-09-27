27 сентября. Mossovetinfo.ru – В конце октября в Москве ожидается солнечная погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное метеобюро.
В субботу и воскресенье 29 и 30 сентября в Москве будет ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, что соответствует климатической норме.
Ранее сообщалось, что в середине октября в Москву вернется «бабье лето», в дневное время температура в Москве будет достигать 15 градусов тепла.
15:57 Город (Москва и область) Москва увеличила субсидии фермерам столичного региона
15:34 Общество В некоторых районах Москвы прошел град
14:29 Общество Октябрь в Москве закончится солнечной погодой
14:07 Происшествия Продюсер обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних в Москве
13:53 Город (Москва и область) В Лефортовском тоннеле начали восстанавливать огнезащитное покрытие
18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»
10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками
09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина
08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента
12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития