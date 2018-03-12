Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     12.03.2018 19:33

Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Олег Табаков 

12 марта. Mossovetinfo.ru - Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. А.П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В этот же день артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Олег Табаков 

Возврат к списку

Лента новостей

19:33 Общество Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

18:28 Происшествия Сбой произошел на фиолетовой ветке метро

16:34 Общество Умер Олег Табаков

14:27 Город (Москва и область) Московский культурный форум пройдет в Москве с 23 по 25 марта.

11:14 Город (Москва и область) Сайт Мосэкомониторинга заработал в тестовом режиме

Актуальные материалы

09:58 Город (Москва и область) Москву в конце недели ждут сильный снегопад и январские морозы

19:48 Город (Москва и область) Собчак на митинге в Волоколамске потребовала закрыть местный полигон мусора

11:01 В России Путин рассказал о своем отношении к российской оппозиции

17:00 В мире IAAF не стала восстанавливать членство ВФЛА

11:46 Город (Москва и область) В рамках фестиваля «Мос/Еда!» пройдут 30 бесплатных экскурсий

09:31 Город (Москва и область) Парковка в Москве с 8 по 11 марта будет бесплатной

09:02 В мире «Оскар»-2018. Список победителей

18:37 Происшествия Толкнувший Собчак гражданин НЕ является официальным помощником председателя Мосгордумы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru