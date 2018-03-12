Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

12 марта. Mossovetinfo.ru - Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. А.П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.



В этот же день артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.



Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни.