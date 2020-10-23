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Общество     23.10.2020 14:42

Ольга Егорова завершает работу на посту председателя Мосгорсуда

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Теги:  Ольга Егорова  Мосгорсуд  отставка 

23 октября. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 23 октября Ольга Егорова завершает работу на посту председателя Мосгорсуда, который она занимала более 20 лет, сегодня ее последний рабочий день.

В отставку Егорова подала 11 сентября. Вместо Егоровой председателем Мосгорсуда станет Михаил Птицын, соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 1 октября. Перед этим кандидатуру Егорова одобрила Высшая квалификационная коллегия судей России.

В заслугу Егоровой ставят уничтожение волокиты в московских судах, решение кадровых и материальных проблем в судах города, развитие цифрового правосудия, строительство новых зданий районных судов Москвы, а также возведение нового здания Мосгорсуда, которое является крупнейшим зданием суда в Европе.

За Егоровой сохраняется звание судьи и гарантии личной неприкосновенности. При этом, она не сможет работать прокурором, следователем, адвокатом или нотариусом. Однако, Егорова может работать в органах государственной власти, на преподавательской работе, а также заниматься творчеством.


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Теги: 
Ольга Егорова  Мосгорсуд  отставка 

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