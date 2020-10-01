1 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 2418 новых случаяев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
За сутки выздоровели 1211 человек. Всего от коронавируса вылечились 249 861 человек. Кроме того, за сутки зафиксировано 24 смерти людей с коронавирусом. Всего в Москве за время пандемии умерли 5 254 человека с коронавирусом.
Днем ранее в столице было выявлено 2308 новых случаев заболевания.
11:20 Общество Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в Москве
10:49 Власть Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года
09:53 Город (Москва и область) Около 11 тыс. инвалидов обеспечат санаторно-курортным лечением в Подмосковье в 2020 году
09:25 Мнения Навальный заявил Spiegel, что за его отравлением стоит Путин
01:18 Другое Впервые в истории три российских клуба сыграют в Лиге чемпионов
23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля
01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19
00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы
16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны
11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе
10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса