1 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 2418 новых случаяев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки выздоровели 1211 человек. Всего от коронавируса вылечились 249 861 человек. Кроме того, за сутки зафиксировано 24 смерти людей с коронавирусом. Всего в Москве за время пандемии умерли 5 254 человека с коронавирусом.



Днем ранее в столице было выявлено 2308 новых случаев заболевания.