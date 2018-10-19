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Общество     19.10.2018 15:46

Опубликован рейтинг доверия российским политикам, политическим партиям и институтам власти

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Теги:  ВЦИОМ  опросы  рейтинги 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг доверия россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, деятельность Путина на посту президента России одобряют 63,8% россиян. Работу Дмитрия Медведева на посту председателя правительства страны одобряют 35,6% граждан России. Деятельность самого правительства – 41,3%.

Путин также возглавляет рейтинг политических деятелей страны, по уровню доверия населения. Ему доверяют 36,8% респондентов. На втором месте министр обороны Сергей Шойгу – 15,3%. Третье место занимает министр иностранных дел Сергей Лавров – 11,9%.

Среди политических партий первое место занимает «Единая Россия» - ее электоральный рейтинг составляет 36,7%. На втором месте КПРФ – 16,4%. Далее идут ЛДПР (11,4%) и «Справедливая Россия» (5,7%).


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Теги: 
ВЦИОМ  опросы  рейтинги 

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