19 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг доверия россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным опроса, деятельность Путина на посту президента России одобряют 63,8% россиян. Работу Дмитрия Медведева на посту председателя правительства страны одобряют 35,6% граждан России. Деятельность самого правительства – 41,3%.
Путин также возглавляет рейтинг политических деятелей страны, по уровню доверия населения. Ему доверяют 36,8% респондентов. На втором месте министр обороны Сергей Шойгу – 15,3%. Третье место занимает министр иностранных дел Сергей Лавров – 11,9%.
Среди политических партий первое место занимает «Единая Россия» - ее электоральный рейтинг составляет 36,7%. На втором месте КПРФ – 16,4%. Далее идут ЛДПР (11,4%) и «Справедливая Россия» (5,7%).
15:46 Общество Опубликован рейтинг доверия российским политикам, политическим партиям и институтам власти
14:46 Город (Москва и область) Автобусы сети «Магистраль» перевозят более 500 тысяч пассажиров в день
13:48 Происшествия Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
13:40 Город (Москва и область) Завершено благоустройство двух переулков в центре Москвы
13:14 Общество Температура воздуха в Москве 19 октября побила рекорд 137-летней давности
09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы
08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги
08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве
12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет
12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин
09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября
14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков