19 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг доверия россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Согласно данным опроса, деятельность Путина на посту президента России одобряют 63,8% россиян. Работу Дмитрия Медведева на посту председателя правительства страны одобряют 35,6% граждан России. Деятельность самого правительства – 41,3%.



Путин также возглавляет рейтинг политических деятелей страны, по уровню доверия населения. Ему доверяют 36,8% респондентов. На втором месте министр обороны Сергей Шойгу – 15,3%. Третье место занимает министр иностранных дел Сергей Лавров – 11,9%.



Среди политических партий первое место занимает «Единая Россия» - ее электоральный рейтинг составляет 36,7%. На втором месте КПРФ – 16,4%. Далее идут ЛДПР (11,4%) и «Справедливая Россия» (5,7%).