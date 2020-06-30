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Общество     30.06.2020 15:13

Опубликованы данные экзитполов с голосования по Конституции на вечер 29 июня

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Теги:  экзитполы  голосование  поправки в Конституцию  Фонд общественного мнения 

30 июня. Mossovetinfo.ru – Стали известны данные экзитполов Фонда общественного мнения (ФОМ) с голосования по Конституции на вечер 29 июня, сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела координации работ фонда Татьяну Золотухину.

Экзитполы проводились с 25 июня на 800 избирательных участках в 35 российских регионах Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Всего было опрощено более 35 тысяч человек.

26,6% опрошенных отказались отвечать на вопрос о том, как они проголосовали. 78,2% заявили, что поддержали внесение поправок в Конституцию, 21,2% сообщили, что проголосовали против поправок, 0,6% заявили, что испортили бюллетени.

Ранее были опубликованы данные экзитполов ВЦИОМ. По состоянию на 21:00 воскресенья, 28 июня, 76% из тех, кто ответил на вопросы, сообщили, что они проголосовали за поправки в Конституцию.

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Основной день голосования назначен на 1 июля.


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Теги: 
экзитполы  голосование  поправки в Конституцию  Фонд общественного мнения 

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