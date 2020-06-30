30 июня. Mossovetinfo.ru – Стали известны данные экзитполов Фонда общественного мнения (ФОМ) с голосования по Конституции на вечер 29 июня, сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела координации работ фонда Татьяну Золотухину.



Экзитполы проводились с 25 июня на 800 избирательных участках в 35 российских регионах Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Всего было опрощено более 35 тысяч человек.



26,6% опрошенных отказались отвечать на вопрос о том, как они проголосовали. 78,2% заявили, что поддержали внесение поправок в Конституцию, 21,2% сообщили, что проголосовали против поправок, 0,6% заявили, что испортили бюллетени.



Ранее были опубликованы данные экзитполов ВЦИОМ. По состоянию на 21:00 воскресенья, 28 июня, 76% из тех, кто ответил на вопросы, сообщили, что они проголосовали за поправки в Конституцию.



Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Основной день голосования назначен на 1 июля.