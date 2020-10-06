6 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 082 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Это максимальное количество новых случаев заражения, зафиксированное в Москве с 14 июля, когда было выявлено 4 748 случаев заражения за сутки.



Ранее сообщалось, что за сутки в Москве от коронавируса скончался 31 человека, что также является максимальным показателем с 14 июля.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 1 156 человек.



Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 311 559 случаев заражения коронавирусом. 255 100 человек вылечились, 5 401 человек скончался.