6 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 082 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Это максимальное количество новых случаев заражения, зафиксированное в Москве с 14 июля, когда было выявлено 4 748 случаев заражения за сутки.
Ранее сообщалось, что за сутки в Москве от коронавируса скончался 31 человека, что также является максимальным показателем с 14 июля.
Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 1 156 человек.
Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 311 559 случаев заражения коронавирусом. 255 100 человек вылечились, 5 401 человек скончался.
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