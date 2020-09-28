28 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки зафиксировано 2217 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем со 2 июня, когда было выявлено 2286 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб. Днем ранее в Москве выявили 2016 случаев заражения.
За сутки в столице от коронавируса вылечились 942 пациента, всего выздоровели 246 074 человека. Кроме того, за сутки было зафиксировано 16 смертей, всего в Москве от коронавируса умерли 5162 человека.
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