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Общество     28.09.2020 10:31

Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус  статистика 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки зафиксировано 2217 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем со 2 июня, когда было выявлено 2286 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб. Днем ранее в Москве выявили 2016 случаев заражения.

За сутки в столице от коронавируса вылечились 942 пациента, всего выздоровели 246 074 человека. Кроме того, за сутки было зафиксировано 16 смертей, всего в Москве от коронавируса умерли 5162 человека.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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