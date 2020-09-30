30 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 2 308 новых случаев заражения коронавирусом.



Кроме того, за прошедшие сутки 1 349 человек выздоровели, 27 человек скончались.



В общей сложности с начала пандемии в Москве зафиксирован 292 601 случай заражения коронавирусом.248 650 человек вылечились, 5 230 человек скончались.



Днем ранее в Москве было зафиксировано 2300 новых случаев заражения за сутки.