 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     30.09.2020 10:35

Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Москве

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30 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 2 308 новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за прошедшие сутки 1 349 человек выздоровели, 27 человек скончались.

В общей сложности с начала пандемии в Москве зафиксирован 292 601 случай заражения коронавирусом.248 650 человек вылечились, 5 230 человек скончались.

Днем ранее в Москве было зафиксировано 2300 новых случаев заражения за сутки.


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