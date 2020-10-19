 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     19.10.2020 10:56

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  статистика 

19 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России зафиксировано 15 099 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, из ранее заболевших выздоровели 5 328 человек, скончались 179 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 415 316 случаев заражения. 1 075 904 человека выздоровели, 24 366 человек скончались.

В Москве за сутки выявлено 5 376 случаев заражения коронавирусом.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  статистика 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:48 Город (Москва и область) В ночных заведениях Москвы начала действовать система чекинов

13:41 Общество Прокурор запросил 4 года условно для депутата МГД Шереметьева по делу о мошенничестве

13:10 Мнения По решению семьи Ефремова не достигнуто мировое соглашение по его делу - адвокат

13:02 Город (Москва и область) Еще два резервных коронавирусных госпиталя откроют в Москве

11:53 В России Рособрнадзор не планирует проводить сдачу ЕГЭ в 2021 году в дистанционном формате

Актуальные материалы

00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток

09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение

00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели

10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846

02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет

01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru