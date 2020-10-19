19 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России зафиксировано 15 099 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, из ранее заболевших выздоровели 5 328 человек, скончались 179 человек.



Всего с начала пандемии в России выявлено 1 415 316 случаев заражения. 1 075 904 человека выздоровели, 24 366 человек скончались.



В Москве за сутки выявлено 5 376 случаев заражения коронавирусом.