Другие материалы
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Общество
19.10.2020, 13:41
Прокурор запросил 4 года условно для депутата МГД Шереметьева по делу о мошенничестве
19 октября. Mossovetinfo.ru – Прокурор попросил наказания в виде 4 лет лишения свободы условно для депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщи...
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Общество
19.10.2020, 11:35
Прокуратура утвердила обвинение экс-полицейским по делу Голунова
19 октября. Mossovetinfo.ru – Генпрокуратура утвердила обвинения пятерым бывшим полицейским, обвиняемым по делу о наркотиках, подброшенных журналисту Ивану Голунову, сообщает РИА Новости со ссылкой...
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Общество
19.10.2020, 10:56
Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России
19 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России зафиксировано 15 099 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Кроме того, из ранее заболевших выздоровели 5...