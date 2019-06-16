16 июня. Mossovetinfo.ru – «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на понедельник, 17 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр.



«Оранжевый» уровень объявлен из-за высокой пожароопасности. «Оранжевый» - четвертый из пяти по шкале погодной опасности. Он означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба