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Общество     05.11.2020 09:55

Организации дополнительного образования просят Собянина о мерах экономической поддержки

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Теги:  Москва  образование  дополнительное образование  ассоциация  пандемия  ограничения  Собянин  экономика  Вышегородцев  обращение 

5 ноября. Mossovetinfo.ru -  Национальная Ассоциация организаций дополнительного образования направила мэру Москвы письмо, обращение в котором просит о комплексе мер поддержки негосударственного частного дополнительного образования.

«Меры поддержки, которые были реализованы, помогли организациям удержаться на плаву, ожидая что в сентябре 2020 года отрасль начнет восстанавливаться. Но рекомендательные меры по-прежнему сохраняются и не дают возможности функционировать частным, негосударственным образовательным организациям», - отмечает Президент Национальной Ассоциации организаций дополнительного образования, Доктор экономических наук, профессор Михаил Вышегородцев.

ИА «Моссовет» публикует полный текст письма, обращения в адрес С.Собянина:

«Мэру г. Москвы
Собянину С.С.

Уважаемый Сергей Семенович!

Отрасль негосударственного частного образования претерпевает серьезные трудности в виду ограничительных мер, которые вводятся государством для сохранения и улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

С момента ввода ограничительных мер для отрасли, количество обучающихся стремится к нулю, а расходы на операционную деятельность частных образовательных организаций только увеличиваются,

В связи с призывами государства, образовательными организациями была сохранена заработная плата сотрудников и штатная численность персонала, были взяты кредиты для обеспечения и поддержания деятельности организаций.

Меры поддержки, которые были реализованы, помогли организациям удержаться на плаву, ожидая что в сентябре 2020 года отрасль начнет восстанавливаться. Но рекомендательные меры по-прежнему сохраняются и не дают возможности функционировать частным, негосударственным образовательным организациям.

Проекты, создаваемые Правительством Москвы для Москвичей («Московское долголетие», «Профессиональное обучение без границ», Профессиональное обучение и переквалификация женщин с детьми дошкольного возраста, Профессиональное обучение и переквалификация Москвичей 50+) с вовлечением негосударственных организаций в оказание государственных услуг, сегодня не финансируются в прежнем, необходимом для их функционирования, объеме. При этом Москвичи очень хотят обучаться и осваивать новые компетенции актуальные для стремительно меняющегося рынка труда.

Мы серьезно обеспокоены финансовым положением негосударственных, частных образовательных организаций, имеющих соответствующие лицензии, выданные органами власти.

Просим Вас дать необходимые поручения о разработке новых мер экономической поддержки для негосударственных неподведомственных образовательных организаций;

- Обнулить аренду городской недвижимости для арендаторов - негосударственных образовательных организаций, имеющих образовательные лицензии;

- Компенсировать затраты по арендным платежам негосударственным образовательным организациями, арендующих коммерческую недвижимость с целью снижения финансовой нагрузки на негосударственные образовательные организации;

- Принять нормативный правовой акт, который позволит Департаменту образования и науки города Москвы выделять субсидию неподведомственным образовательным организациям, прошедшим конкурсный отбор в рамках реализации проекта «Профессиональное
обучение без границ», утвержденного приказом Департамента образования города Москвы от 10 октября 2019 № 370 «О проведении проекта
«Профессиональное обучение без границ», по аналогии субсидированием Департаментом образования и науки города Москвы подведомственных образовательных организаций;

- Предусмотреть возможность компенсации процентов по кредитам, для негосударственных образовательных организаций, которые были получены во время действия мер по сохранению и улучшению эпидемиологической ситуации в стране;

- Принять нормативный правовой акт, который позволит Департаменту образования и науки города Москвы оплачивать услуги негосударственных неподведомственных образовательных организаций, для обеспечения возможности Московским школьникам на безвозмездной основе посещать Детские технопарки города Москвы, получая современные навыки, умения и доступ к уникальной инновационной инфраструктуре, дополняющей общеобразовательные программы школ и дополнительные образовательные программы в школах города Москвы,

Президент Национальной Ассоциации организаций дополнительного образования,

Доктор экономических наук, профессор
М.М. Вышегородцев ".

СПРАВКА ИА «МОССОВЕТ»: о Национальной Ассоциации организаций дополнительного образования – всероссийского профессионального сообщества представителей управляющего сегмента образовательных организаций всех уровней.

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ:
-    Представления и защиты общих интересов членов Ассоциации
-    Развития сотрудничества между физическими лицами и организациями, осуществляющими деятельность в рамках дополнительного образования
-      Осуществления разработки и реализации образовательных программ и проектов
-    Методической поддержки членов Ассоциации
-    Осуществления просветительской деятельности
-    Формирования благоприятных условий для проведения мероприятий по обмену опытом
-    Создания благоприятных условий для развития детей и молодежи как ответственных членов общества

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Теги: 
Москва  образование  дополнительное образование  ассоциация  пандемия  ограничения  Собянин  экономика  Вышегородцев  обращение 

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