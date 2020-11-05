Организации дополнительного образования просят Собянина о мерах экономической поддержки

5 ноября. Mossovetinfo.ru - Национальная Ассоциация организаций дополнительного образования направила мэру Москвы письмо, обращение в котором просит о комплексе мер поддержки негосударственного частного дополнительного образования.



«Меры поддержки, которые были реализованы, помогли организациям удержаться на плаву, ожидая что в сентябре 2020 года отрасль начнет восстанавливаться. Но рекомендательные меры по-прежнему сохраняются и не дают возможности функционировать частным, негосударственным образовательным организациям», - отмечает Президент Национальной Ассоциации организаций дополнительного образования, Доктор экономических наук, профессор Михаил Вышегородцев.



ИА «Моссовет» публикует полный текст письма, обращения в адрес С.Собянина:



«Мэру г. Москвы

Собянину С.С.



Уважаемый Сергей Семенович!



Отрасль негосударственного частного образования претерпевает серьезные трудности в виду ограничительных мер, которые вводятся государством для сохранения и улучшения эпидемиологической ситуации в стране.



С момента ввода ограничительных мер для отрасли, количество обучающихся стремится к нулю, а расходы на операционную деятельность частных образовательных организаций только увеличиваются,



В связи с призывами государства, образовательными организациями была сохранена заработная плата сотрудников и штатная численность персонала, были взяты кредиты для обеспечения и поддержания деятельности организаций.



Меры поддержки, которые были реализованы, помогли организациям удержаться на плаву, ожидая что в сентябре 2020 года отрасль начнет восстанавливаться. Но рекомендательные меры по-прежнему сохраняются и не дают возможности функционировать частным, негосударственным образовательным организациям.



Проекты, создаваемые Правительством Москвы для Москвичей («Московское долголетие», «Профессиональное обучение без границ», Профессиональное обучение и переквалификация женщин с детьми дошкольного возраста, Профессиональное обучение и переквалификация Москвичей 50+) с вовлечением негосударственных организаций в оказание государственных услуг, сегодня не финансируются в прежнем, необходимом для их функционирования, объеме. При этом Москвичи очень хотят обучаться и осваивать новые компетенции актуальные для стремительно меняющегося рынка труда.



Мы серьезно обеспокоены финансовым положением негосударственных, частных образовательных организаций, имеющих соответствующие лицензии, выданные органами власти.



Просим Вас дать необходимые поручения о разработке новых мер экономической поддержки для негосударственных неподведомственных образовательных организаций;



- Обнулить аренду городской недвижимости для арендаторов - негосударственных образовательных организаций, имеющих образовательные лицензии;



- Компенсировать затраты по арендным платежам негосударственным образовательным организациями, арендующих коммерческую недвижимость с целью снижения финансовой нагрузки на негосударственные образовательные организации;



- Принять нормативный правовой акт, который позволит Департаменту образования и науки города Москвы выделять субсидию неподведомственным образовательным организациям, прошедшим конкурсный отбор в рамках реализации проекта «Профессиональное

обучение без границ», утвержденного приказом Департамента образования города Москвы от 10 октября 2019 № 370 «О проведении проекта

«Профессиональное обучение без границ», по аналогии субсидированием Департаментом образования и науки города Москвы подведомственных образовательных организаций;



- Предусмотреть возможность компенсации процентов по кредитам, для негосударственных образовательных организаций, которые были получены во время действия мер по сохранению и улучшению эпидемиологической ситуации в стране;



- Принять нормативный правовой акт, который позволит Департаменту образования и науки города Москвы оплачивать услуги негосударственных неподведомственных образовательных организаций, для обеспечения возможности Московским школьникам на безвозмездной основе посещать Детские технопарки города Москвы, получая современные навыки, умения и доступ к уникальной инновационной инфраструктуре, дополняющей общеобразовательные программы школ и дополнительные образовательные программы в школах города Москвы,



Президент Национальной Ассоциации организаций дополнительного образования,



Доктор экономических наук, профессор

М.М. Вышегородцев ".



СПРАВКА ИА «МОССОВЕТ»: о Национальной Ассоциации организаций дополнительного образования – всероссийского профессионального сообщества представителей управляющего сегмента образовательных организаций всех уровней.



ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ:

- Представления и защиты общих интересов членов Ассоциации

- Развития сотрудничества между физическими лицами и организациями, осуществляющими деятельность в рамках дополнительного образования

- Осуществления разработки и реализации образовательных программ и проектов

- Методической поддержки членов Ассоциации

- Осуществления просветительской деятельности

- Формирования благоприятных условий для проведения мероприятий по обмену опытом

- Создания благоприятных условий для развития детей и молодежи как ответственных членов общества

