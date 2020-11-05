Общество
05.11.2020 09:55
Организации дополнительного образования просят Собянина о мерах экономической поддержки
5 ноября. Mossovetinfo.ru - Национальная Ассоциация организаций дополнительного образования направила мэру Москвы письмо, обращение в котором просит о комплексе мер поддержки негосударственного частного дополнительного образования.
«Меры поддержки, которые были реализованы, помогли организациям удержаться на плаву, ожидая что в сентябре 2020 года отрасль начнет восстанавливаться. Но рекомендательные меры по-прежнему сохраняются и не дают возможности функционировать частным, негосударственным образовательным организациям», - отмечает Президент Национальной Ассоциации организаций дополнительного образования, Доктор экономических наук, профессор Михаил Вышегородцев.
ИА «Моссовет» публикует полный текст письма, обращения в адрес С.Собянина:
«Мэру г. Москвы
Собянину С.С.
Уважаемый Сергей Семенович!
Отрасль негосударственного частного образования претерпевает серьезные трудности в виду ограничительных мер, которые вводятся государством для сохранения и улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
С момента ввода ограничительных мер для отрасли, количество обучающихся стремится к нулю, а расходы на операционную деятельность частных образовательных организаций только увеличиваются,
В связи с призывами государства, образовательными организациями была сохранена заработная плата сотрудников и штатная численность персонала, были взяты кредиты для обеспечения и поддержания деятельности организаций.
Меры поддержки, которые были реализованы, помогли организациям удержаться на плаву, ожидая что в сентябре 2020 года отрасль начнет восстанавливаться. Но рекомендательные меры по-прежнему сохраняются и не дают возможности функционировать частным, негосударственным образовательным организациям.
Проекты, создаваемые Правительством Москвы для Москвичей («Московское долголетие», «Профессиональное обучение без границ», Профессиональное обучение и переквалификация женщин с детьми дошкольного возраста, Профессиональное обучение и переквалификация Москвичей 50+) с вовлечением негосударственных организаций в оказание государственных услуг, сегодня не финансируются в прежнем, необходимом для их функционирования, объеме. При этом Москвичи очень хотят обучаться и осваивать новые компетенции актуальные для стремительно меняющегося рынка труда.
Мы серьезно обеспокоены финансовым положением негосударственных, частных образовательных организаций, имеющих соответствующие лицензии, выданные органами власти.
Просим Вас дать необходимые поручения о разработке новых мер экономической поддержки для негосударственных неподведомственных образовательных организаций;
- Обнулить аренду городской недвижимости для арендаторов - негосударственных образовательных организаций, имеющих образовательные лицензии;
- Компенсировать затраты по арендным платежам негосударственным образовательным организациями, арендующих коммерческую недвижимость с целью снижения финансовой нагрузки на негосударственные образовательные организации;
- Принять нормативный правовой акт, который позволит Департаменту образования и науки города Москвы выделять субсидию неподведомственным образовательным организациям, прошедшим конкурсный отбор в рамках реализации проекта «Профессиональное
обучение без границ», утвержденного приказом Департамента образования города Москвы от 10 октября 2019 № 370 «О проведении проекта
«Профессиональное обучение без границ», по аналогии субсидированием Департаментом образования и науки города Москвы подведомственных образовательных организаций;
- Предусмотреть возможность компенсации процентов по кредитам, для негосударственных образовательных организаций, которые были получены во время действия мер по сохранению и улучшению эпидемиологической ситуации в стране;
- Принять нормативный правовой акт, который позволит Департаменту образования и науки города Москвы оплачивать услуги негосударственных неподведомственных образовательных организаций, для обеспечения возможности Московским школьникам на безвозмездной основе посещать Детские технопарки города Москвы, получая современные навыки, умения и доступ к уникальной инновационной инфраструктуре, дополняющей общеобразовательные программы школ и дополнительные образовательные программы в школах города Москвы,
Президент Национальной Ассоциации организаций дополнительного образования,
Доктор экономических наук, профессор
М.М. Вышегородцев ".
СПРАВКА ИА «МОССОВЕТ»: о Национальной Ассоциации организаций дополнительного образования – всероссийского профессионального сообщества представителей управляющего сегмента образовательных организаций всех уровней.
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ:
- Представления и защиты общих интересов членов Ассоциации
- Развития сотрудничества между физическими лицами и организациями, осуществляющими деятельность в рамках дополнительного образования
- Осуществления разработки и реализации образовательных программ и проектов
- Методической поддержки членов Ассоциации
- Осуществления просветительской деятельности
- Формирования благоприятных условий для проведения мероприятий по обмену опытом
- Создания благоприятных условий для развития детей и молодежи как ответственных членов общества