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Общество     29.08.2023 10:59

Отчёт по "Троице" готов, дата реставрационного совета согласовывается - центр Грабаря

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Теги:  икона  Троица  Рублев  сохранность  реставрация  состояние  отчет  совет  Лавра 

29 августа — Mossovetinfo.ru — Отчёт по обследованию иконы Святая Троица готов, дата расширенного реставрационного совета согласовывается с его участниками. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заведующую отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Елену Проханову.

Отчёт (по обследованию Троицы - ред.) нам прислали. Мы сейчас ставим на согласование дату расширенного реставрационного совета, потому что нужно, чтобы её подтвердила и Лавра, и Третьяковка. И дальше мы уже будем приглашать участников совета, - сказала Е.Проханова.
икона, Троица, рублев, РПЦ, сохранность
Для участия в совете будут приглашены специалисты Русского музея, Эрмитажа, Музея имени Андрея Рублева, Института искусствознания. Конечно, сотрудники Третьяковской галереи, которые принимали участие в обследовании иконы, сообщила Проханова.

Ранее Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, передали из Третьяковской галереи Русской православной церкви(РПЦ).

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Карта места

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Теги: 
икона  Троица  Рублев  сохранность  реставрация  состояние  отчет  совет  Лавра 

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