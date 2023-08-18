Другие материалы
-
Общество
29.08.2023, 10:59
Отчёт по "Троице" готов, дата реставрационного совета согласовывается - центр Грабаря
29 августа — Mossovetinfo.ru — Отчёт по обследованию иконы Святая Троица готов, дата расширенного реставрационного ...
-
Общество
21.08.2023, 06:40
Центральный аппарат «Движения первых» тратит на свою работу 4 млрд в год
21 августа — Mossovetinfo.ru — Расходы на работу центрального аппарата российского движения детей и молодежи «Движе...
-
Общество
18.08.2023, 12:35
На единый график работы Пунктов выдачи заказов переходит Ozon с 21 августа
18 августа — Mossovetinfo.ru — Пункты выдачи заказов (ПВЗ) Ozon в России с 21 августа перейдут на единый график работы дл...