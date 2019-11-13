13 ноября. Mossovetinfo.ru – Новый краудсорсинг-проект «Город спорта», в рамках которого горожане смогут высказать свои идеи по поводу развития спорта в столице, пройдет в Москве с 20 по 29 ноября, на площадке crowd.mos.ru. Регистрация уже открыта.
Проект пройдет в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». На первом этапе москвичи смогут высказать свои предложения и пожелания по поводу развития спорта в столице по трем направлениям: «Спортивные мероприятия мегаполиса», «Спортивные секции» и «Информирование о спортивной жизни города».
На втором этапе участники проекта примут участие в дискуссиях, на которых обсудят тему развития спорта, а также ознакомятся с предложениями, высказанными на первом этапе и прошедшими экспертный отбор, и смогут задать вопросы их авторам.
На третьем этапе москвичи проголосуют за лучшие предложения по развитию спорта, предложения, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы.
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