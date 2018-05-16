16 мая. Mossovetinfo.ru – Открылась регистрация на Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum 2018), который пройдет с 17 по 22 июля в парке «Зарядье». Об этом сообщается на сайте форума.



Moscow Urban Forum - крупнейший международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум проводится ежегодно с 2011 года. Главная тема форума 2018 года - «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».