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Общество     05.06.2020 00:17

Открылась запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию

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Теги:  электронное голосование  голосование  Конституция 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Открылась запись на участие в электронном голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Проголосовать дистанционно можно будет с 25 по 30 июня.

Для москвичей запись открыта на сайте госуслуг или mos.ru. Жители Нижегородской области могут записаться только на портале госуслуг. Записаться можно до 14:00 21 июня.

ЦИК ранее одобрил проведения электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области.

1 июня на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию Путин сообщил о решении назначить голосование на 1 июля. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

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Теги: 
электронное голосование  голосование  Конституция 

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