Общество 05.06.2020, 00:17 Открылась запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию

5 июня. Mossovetinfo.ru – Открылась запись на участие в электронном голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Проголосовать дистанционно можно будет с 25 по 30 июня. Для москвич...

Общество 04.06.2020, 19:01 Социологи опросили россиян о голосовании по изменениям в Конституцию

4 июня. Mossovetinfo.ru – В голосовании по внесению изменений в Конституцию, назначенном на 1 июля, собираются принять участие 67% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским цен...