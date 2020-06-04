Другие материалы
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Общество
05.06.2020, 00:17
Открылась запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию
5 июня. Mossovetinfo.ru – Открылась запись на участие в электронном голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Проголосовать дистанционно можно будет с 25 по 30 июня. Для москвич...
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Общество
04.06.2020, 19:01
Социологи опросили россиян о голосовании по изменениям в Конституцию
4 июня. Mossovetinfo.ru – В голосовании по внесению изменений в Конституцию, назначенном на 1 июля, собираются принять участие 67% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским цен...
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Общество
04.06.2020, 16:16
Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Москве на следующей неделе
4 июня. Mossovetinfo.ru – На следующей неделе синоптики прогнозируют в Москве 30-градусмную жару, сообщает центр погоды «Фобос». Сообщается, что грозовые дожди в Москве сохранятся, но уже к п...