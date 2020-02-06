6 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное благоустройству Сокольнической площади.
На Сокольническую площадь будут вести выходы со строящейся станции метро «Стромынка». К открытию новой станции площадь планируется благоустроить: по ней будет проложен пешеходный маршрут до главного входа в парк «Сокольники», площадь украсят Липовой аллеей, разобьют газоны, высадят кустарники.
Участникам голосования предлагается выбрать один из четырех предложенных вариантов благоустройства площади, от самого простого - мощение из бежевой плитки без декорирования вентиляционных киосков метро в единой стилистике и без установки скамеек вдоль площади, до самого сложного - мощение из красного клинкерного кирпича, декорирование вентиляционных киосков метро в единой стилистике, обустройство зон отдыха и установка исторических фонарей.
Также среди вариантов ответа «затрудняюсь ответить» и «Это должны решать специалисты».
16:53 Общество Открылось голосование, посвященное благоустройству Сокольнической площади
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