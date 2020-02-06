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Общество     06.02.2020 16:53

Открылось голосование, посвященное благоустройству Сокольнической площади

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Теги:  Активный гражданин  голосование  благоустройство  Сокольническая площадь 

6 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное благоустройству Сокольнической площади.

На Сокольническую площадь будут вести выходы со строящейся станции метро «Стромынка». К открытию новой станции площадь планируется благоустроить: по ней будет проложен пешеходный маршрут до главного входа в парк «Сокольники», площадь украсят Липовой аллеей, разобьют газоны, высадят кустарники.

Участникам голосования предлагается выбрать один из четырех предложенных вариантов благоустройства площади, от самого простого - мощение из бежевой плитки без декорирования вентиляционных киосков метро в единой стилистике и без установки скамеек вдоль площади, до самого сложного - мощение из красного клинкерного кирпича, декорирование вентиляционных киосков метро в единой стилистике, обустройство зон отдыха и установка исторических фонарей.

Также среди вариантов ответа «затрудняюсь ответить» и «Это должны решать специалисты».


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Карта места

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Теги: 
Активный гражданин  голосование  благоустройство  Сокольническая площадь 

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