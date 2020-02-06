6 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное благоустройству Сокольнической площади.



На Сокольническую площадь будут вести выходы со строящейся станции метро «Стромынка». К открытию новой станции площадь планируется благоустроить: по ней будет проложен пешеходный маршрут до главного входа в парк «Сокольники», площадь украсят Липовой аллеей, разобьют газоны, высадят кустарники.



Участникам голосования предлагается выбрать один из четырех предложенных вариантов благоустройства площади, от самого простого - мощение из бежевой плитки без декорирования вентиляционных киосков метро в единой стилистике и без установки скамеек вдоль площади, до самого сложного - мощение из красного клинкерного кирпича, декорирование вентиляционных киосков метро в единой стилистике, обустройство зон отдыха и установка исторических фонарей.



Также среди вариантов ответа «затрудняюсь ответить» и «Это должны решать специалисты».