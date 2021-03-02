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Общество     02.03.2021 16:29

Открыт памятный знак 18-й дивизии народного ополчения

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Теги:  дивизия народного ополчения 

2 марта. Mossovetinfo.ru - Во вторник, 2 марта, на Ленинградском проспекте у дома 27 прошла торжественная церемония открытия памятного знака 18-й дивизии народного ополчения. В церемонии приняли участие представители объединений ветеранов,  Председатель Мосгордумы Валерий Шапошников и депутаты МГД, префект округа, кадеты, руководители общественных организаций.

В сентябре 2016 года на месте установки будущего памятного знака 18-й дивизии Московского народного ополчения был открыт Закладной камень.

18-я дивизия Московского народного ополчения формировалась напротив установленного знака, на Ленинградском проспекте, 32, где сейчас находятся гостиница "Советская", Театр "Ромен" . С конца 1930-х годов в месте формирования дивизии размещался Центральный дом ГВФ (Клуб лётчиков), в годы Великой Отечественной войны — клуб ВВС.
Часть мероприятий по формированию дивизии городе прошла в подмосковном Красногорске. Формирование дивизии проходило в начале июля 1941 года.

Дивизия защищала Москву на одном из самых кровопролитных, трудных, трагичных и героичных участков, - на западном, принимала участие в строительстве сооружений Можайской линии обороны, Можайского укрепрайона.

25 сентября 1941 года 18-я дивизия народного ополчения была переименована в 18-ю стрелковую дивизию.

В начале октября 1941 года дивизия попала в окружение, понесла большие потери, вышла из окружения в районе Гжатска. С 14 на 15 октября находилась в районе Звенигорода и после пополнения 23 октября вошла в 16-ю армию Западного фронта, командующий - Константин Рокоссовский.

6 ноября 1941 немецкие войска начали новое наступление на Москву. 25 ноября на участке дивизии сложилась тяжёлая обстановка. Части прикрытия дивизии были вынуждены отойти на восточный берег реки Истры.

С 6 декабря 1941 года дивизия участвует в контрнаступлении, форсирует Истру, освобождает 47 сёл и деревень. Штурмовые группы дивизии отбросили немцев к реке Рузе, на берегу которой бойцы дивизии встретили новый 1942 год.


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Теги: 
дивизия народного ополчения 

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