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Общество     21.02.2025 11:56

Открытие мемориала жертвам теракта в Crocus City Hall запланировано на 22 марта

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Теги:  22 марта  памятник  мемориал  открытие  Crocus City Hall  Крокус Сити Холл  теракт  жертвы  суд 

21 февраля — Mossovetinfo.ru — 22 марта 2024 года, в первую годовщину теракта в Crocus City Hall, запланировано открытие откроют в годовщину мемориала, который будет расположен на территории АО «Крокус» в Мякинино, близ самого Crocus City Hall. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь АО «Крокус».

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. В результате теракта, стрельбы и пожара, пострадали 695 человек, из них более 140 погибли.

23 марта 2023 года Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам России объявил 24 марта днем общенационального траура после теракта в "Крокус сити холле".

В начале февраля 2024 года сообщалось, что дело о теракте в «Крокус Сити Холле» в ближайшие дни поступит в суд для рассмотрения по существу. Заниматься этим делом будет 2-й Западный окружной военный суд в Москве, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Ранее Александр Бастрыкин заявил, что по делу о теракте в качестве обвиняемых привлечены 27 человек.

В апреле 2023 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус сити холле», его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала.

19 февраля 2024 года пресс-службе Басманного районного суда продлила на месяц и два дня срок ареста обвиняемым по делу о теракте в Crocus City Hall Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни.

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Теги: 
22 марта  памятник  мемориал  открытие  Crocus City Hall  Крокус Сити Холл  теракт  жертвы  суд 

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