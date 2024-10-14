Падение автокредитования в сентябре остановилось - ОКБ

25 октября — Mossovetinfo.ru — За сентябрь банки выдали россиянам 131,55 тыс. автокредитов на 192,69 млрд руб. В годовом отношении количество выдач выросло на 83%, объем – на 76%. В сентябре 2023 года было выдано 71,87 тыс. автокредитов на 109,53 млрд руб. Средний размер автокредита сократился на 4%: с 1,52 в сентябре 2023 г. до 1,46 млн руб. в сентябре 2024 г. Средний срок автокредитования увеличился на 5 мес.: с 65 мес. (5 лет 5 мес.) в сентябре прошлого года до 70 мес. (5 лет 10 мес.) в сентябре этого. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщило Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ), которое подвело итоги автокредитования с января по сентябрь 2024 г.



«По сравнению с результатами августа количество выдач в сентябре выросло на 3%,объем - на 2%. В августе россияне оформили 128,00 тыс. кредитов на покупку авто на сумму 188,18 млрд руб. Средний размер автокредита был равен 1,47 млн руб., средний срок кредитования составил 70 мес.



В III квартале этого года было выдано 398,37 тыс. автокредитов на 587,52 млрд руб. По сравнению с III кв. прошлого года количество выдач выросло на 73%, объем – на 67%. С июля по сентябрь 2023 г. было выдано 230,60 тыс. автокредитов на 351,18 млрд руб. По сравнению со II кв. текущего года количество выдач выросло на 5%, объем – на 7%. С апреля по июнь 2024 г. банки выдали 379,97 тыс. кредитов на покупку авто на 547,63 млрд руб.», - сообщает пресс-служба ОКБ.



Всего по итогам 9 месяцев текущего года было выдано 1,09 млн автокредитов на 1,58 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 81%, объем – на 87%. С января по сентябрь 2023 г. было оформлено 599,50 тыс. автокредитов на 847,54 млрд руб.



В перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач автокредитов в сентябре вошли: Москва – 8,94 тыс. автокредитов на 17,50 млрд руб. (по сравнению с августом кол-во +2%, объем +3%), Московская обл. – 8,74 тыс. кредитов на 15,13 млрд руб. (кол-во -2%, объем -1%), Санкт-Петербург – 6,15 тыс. кредитов на 10,43 млрд руб. (кол-во и объем без изменений), республика Татарстан – 6,35 тыс. кредитов на 9,34 млрд руб. (кол-во +7%, объем +8%) и Краснодарский край – 5,69 тыс. кредитов на 8,72 млн руб. (кол-во и объем -1%).