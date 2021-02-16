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Общество     16.02.2021 12:44

Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт

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Теги:  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  Мосгордума  Госдума  Элла Памфилова  Памфилова  электронное голосование  дистанционное голосование. онлайн-голосование  Алексей Венедиктов  Венедиктов 

16 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о необходимости обеспечить полную безопасность и общественный контроль за дистанционным электронным голосованием на выборах в Госдуму и довыборах в Мосгордуму в 2021 году, передает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

«Самое главное - обеспечить полную безопасность дистанционного электронного голосования, максимальный общественный контроль. Нельзя ни в коем случае поторопиться, наломать дров и разрушить доверие. Надо соблюдать золотой стандарт», - сказала Памфилова на заседании Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы.

Выборы состоятся в сентябре 2021 года. Ранее сообщалось, что Москва сможет провести дистанционное электронное голосование на своей платформе. Предложение, по которому электронное голосование должно быть по дням разведено с досрочным голосованием, ЦИК не поддержал. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов ранее назвал это ошибкой.

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Теги: 
выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  Мосгордума  Госдума  Элла Памфилова  Памфилова  электронное голосование  дистанционное голосование. онлайн-голосование  Алексей Венедиктов  Венедиктов 

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