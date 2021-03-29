Памфилова переизбрана главой ЦИК еще на 5 лет

29 марта. Mossovetinfo.ru — Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркова на новый пятилетний срок.



В результате тайного голосования, Памфилова получила 14 голосов. За второго кандидата на пост главы ЦИК - Александра Курдюмова - проголосовал один человек.



Памфилова возглавила ЦИК в марте 2016 года.