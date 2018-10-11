11 октября. Mossovetinforu – На территории «Морозовской больницы» может появится парковка на 1200 машино-мест, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе московского отделения партии «Единая Россия».
Как сообщили в пресс-службе, к участникам партийного проекта «Безопасная столица» поступают многочисленные жалобы на то, что возле одной из крупнейших детских клиник страны - «Морозовской больницы» - невозможно припарковать машину. В результате родители с маленькими детьми вынуждены парковать машины с нарушением ПДД, либо парковать их далеко от больницы. В ходе специального рейда было установлено, что возле больницы размещены две парковки, общей вместимостью в 500 машино-мест, однако свободных мест на этих парковках практически нет.
Руководство клиники обратилось в Правительство Москвы с просьбой построить на территории больницы многоуровневую парковку на 1200 машино-мест. Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос создания парковки еще на 50 машино-мест на одной из прилегающих к больнице улиц.
Если проект строительства парковки будет одобрен, то на строительные работы уйдет около 2 лет.
09:31 Общество Парковка на 1200 машино-мест может появиться на территории «Морозовской больницы»
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