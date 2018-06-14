14 июня. Mossovetinfo.ru – Партия «Гражданская инициатива» официально выдвинула бывшего депутата Государственной Думы и политика Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщает пресс-служба партии.



Решение было принято на конференции Московского регионального отделения партии. Ранее документы в Мосгоризбирком для выдвижения в качестве кандидатов на пост мэра столицы подали девять человек.



Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.