14 июня. Mossovetinfo.ru – Партия «Гражданская инициатива» официально выдвинула бывшего депутата Государственной Думы и политика Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Решение было принято на конференции Московского регионального отделения партии. Ранее документы в Мосгоризбирком для выдвижения в качестве кандидатов на пост мэра столицы подали девять человек.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.
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