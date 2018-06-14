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Общество     14.06.2018 08:16

Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы

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Теги:  Дмитрий Гудков  Гудков  кандидаты  Гражданская инициатива  партии  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018 

14 июня. Mossovetinfo.ru – Партия «Гражданская инициатива» официально выдвинула бывшего депутата Государственной Думы и политика Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Решение было принято на конференции Московского регионального отделения партии. Ранее документы в Мосгоризбирком для выдвижения в качестве кандидатов на пост мэра столицы подали девять человек.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.


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Теги: 
Дмитрий Гудков  Гудков  кандидаты  Гражданская инициатива  партии  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018 

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