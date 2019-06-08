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Общество     08.06.2019 16:30

Партия «Яблоко» выдвинула 16 кандидатов на выборы в Мосгордуму

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Теги:  выборы  выборы в Мосгордуму-2019  партия Яблоко  кандидаты 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Партия «Яблоко» выдвинула 16 кандидатов на выборах в Мосгордуму, такое решение было принято на конференции Московского отделения партии, сообщает пресс-служба «Яблока».

Среди выдвинутых кандидатов детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович, член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, член федерального комитета «Яблока» Сергей Митрохин, главы муниципальных округов Москвы Андрей Морев и Елена Русакова, вице-президент «Альфа-банка» Юлия Щербакова, журналист Виктор Хамраев и другие.

Бунимович и Митрохин ранее уже работали в Мосгордуме, а в 1995-2003 годах Митрохин был депутатом Государственной Думы.

Чтобы зарегистрироваться на выборах, кандидатам от «Яблока» необходимо собрать в свою поддержку от 5 до 6 тысяч голосов жителей тех округов, в которых они намерены выдвигаться.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года. Всего будет избрано 45 депутатов из одномандатных округов.


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Теги: 
выборы  выборы в Мосгордуму-2019  партия Яблоко  кандидаты 

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