7 июня. Mossovetinfo.ru – Партия «Яблоко» выдвинула 16 кандидатов на выборах в Мосгордуму, такое решение было принято на конференции Московского отделения партии, сообщает пресс-служба «Яблока».
Среди выдвинутых кандидатов детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович, член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, член федерального комитета «Яблока» Сергей Митрохин, главы муниципальных округов Москвы Андрей Морев и Елена Русакова, вице-президент «Альфа-банка» Юлия Щербакова, журналист Виктор Хамраев и другие.
Бунимович и Митрохин ранее уже работали в Мосгордуме, а в 1995-2003 годах Митрохин был депутатом Государственной Думы.
Чтобы зарегистрироваться на выборах, кандидатам от «Яблока» необходимо собрать в свою поддержку от 5 до 6 тысяч голосов жителей тех округов, в которых они намерены выдвигаться.
Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года. Всего будет избрано 45 депутатов из одномандатных округов.
16:30 Общество Партия «Яблоко» выдвинула 16 кандидатов на выборы в Мосгордуму
15:09 Общество СПЧ и журналисты попросят Колокольцева оценить действия полиции в деле Голунова
13:39 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о мерах по борьбе с жарой
12:49 Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 9 июня в связи с жарой
12:43 Происшествия Журналисту «Медузы» Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков
10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму
11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона