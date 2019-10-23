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Общество     24.10.2019 08:11

Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве 24 октября

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Теги:  погода 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в четверг, 24 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 752 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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