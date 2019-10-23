24 октября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в четверг, 24 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 752 миллиметра ртутного столба.