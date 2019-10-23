Другие материалы
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Общество
24.10.2019, 08:11
Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве 24 октября
24 октября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в четверг, 24 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, по обл...
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Общество
23.10.2019, 16:29
В «Активном гражданине» началось голосование по выбору лучше городского фестиваля
23 октября. Mossovetinfo.ru – На сайте проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору лучшего городского фестиваля в рамках премии «Путеводная звезда». Для голосования предложе...
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Общество
23.10.2019, 08:13
Теплая погода и небольшие дожди ожидаются в Москве 23 октября
23 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в среду, 23 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в...