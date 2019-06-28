28 июня. Mossovetinfo.ru – Холодная пасмурная погода, сильный ветер, проливные дожди и резкое падение атмосферного давления ожидаются в Москве в пятницу, 28 июня, сообщает центр погоды «Фобос».
Температура воздуха днем в Москве +14…+16°, в Подмосковье +11…+16°. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 727 миллиметров ртутного столба.
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