28 июня. Mossovetinfo.ru – Холодная пасмурная погода, сильный ветер, проливные дожди и резкое падение атмосферного давления ожидаются в Москве в пятницу, 28 июня, сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха днем в Москве +14…+16°, в Подмосковье +11…+16°. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 727 миллиметров ртутного столба.