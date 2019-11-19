19 ноября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная погода, туман и моросящие дожди ожидаются в Москве во вторник, 19 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +3…+5°, в Подмосковье +1…+6°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 760 миллиметров ртутного столба.
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