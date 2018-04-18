18 апреля. Mossovetinfo.ru – Пасмурная и дождливая погода будет в Москве в среду, 18 апреля. Об этом сообщает центр погода «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице составит +11…+13°, по области +9…+14°.



Атмосферное давление будет слабо падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.