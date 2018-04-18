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Общество     18.04.2018 08:17

Пасмурно и дождливо: какая погода ждет москвичей 18 апреля

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Теги:  погода 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Пасмурная и дождливая погода будет в Москве в среду, 18 апреля. Об этом сообщает центр погода «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице составит +11…+13°, по области +9…+14°.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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