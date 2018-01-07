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Общество     07.01.2018 10:21

Патриарх Кирилл в Рождество посетит «Ангар спасения» для бездомных

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Теги:  Москва  бездомные  ангар спасения  патриарх 

7 января. /Mossovetinfo.ru/. Патриарх Кирилл в праздник Рождества Христова посетит «Ангар спасения» для московских бездомных, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря предстоятеля Русской церкви. Также патриарх поздравит экипаж МКС и детей на ёлке в храме Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл осмотрит инфраструктуру в «Ангаре спасения» и встретится с бездомными, обратившись к ним со своим архипастырским словом.

«Ангар спасения» по инициативе церкви открыт на территории синодального отдела по благотворительности. Здесь около ста бездомных, нуждающихся ежедневно получают помощь: «медицинскую, социальную и могут просто посидеть погреться».

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Карта места

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Теги: 
Москва  бездомные  ангар спасения  патриарх 

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