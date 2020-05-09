9 мая. Mossovetinfo.ru – Пациенты из московской больницы №50, где вечером 9 мая произошел пожар, будут перевезены в другие больницы. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По данным МЧС, пожар произошел 9мая в 20:30 по адресу: ул. Вучетича, дом 21. Произошло возгорание в одной из палат на первом этаже 6-этажной больницы. На данный момент пожар ликвидирован.
Из здания были выведены более 200 человек. К сожалению, 1 человек погиб. В больнице №50 лечили пациентов с коронавирусной инфекцией.
21:52 Общество Пациентов из больницы в Москве, где произошел пожар, перевезут в другие лечебные заведения
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