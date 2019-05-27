27 мая. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник, 27 мая, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +19…+21°, в Подмосковье +18…+23°. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
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