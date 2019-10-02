2 октября. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в среду, 2 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 740 миллиметров ртутного столба.