2 октября. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в среду, 2 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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