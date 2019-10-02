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Общество     02.10.2019 08:11

Переменная облачность и дожди ожидаются в Москве 2 октября

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Теги:  погода 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в среду, 2 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 740 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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