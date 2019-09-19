19 сентября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, 20 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +8…+10°, по области до +7…+12°. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.