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Общество     20.09.2019 08:18

Переменная облачность и холодная погода ожидаются в Москве 20 сентября

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Теги:  погода 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, 20 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +8…+10°, по области до +7…+12°. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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