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Общество
20.09.2019, 08:18
Переменная облачность и холодная погода ожидаются в Москве 20 сентября
19 сентября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, 20 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температу...
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Общество
19.09.2019, 12:49
Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 28 сентября
19 сентября, Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы согласовала проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 28 сентября. Заявку на проведение митинга подала член политсовета московского отделе...
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Общество
19.09.2019, 08:12
Холодная пасмурная погода сохранится в Москве 19 сентября
19 сентября, Mossovetinfo.ru – Холодная погода, облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг, 19 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха ...